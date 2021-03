Boris van der Ham wil Lale Gül vrijlaten. Mgr. Gerard de Korte wil Lale Gül vrijlaten. Arthur van Amerongen wil Lale Gül vrijlaten. Tommy Wieringa wil Lale Gül vrijlaten. Gert-Jan Segers wil Lale Gül vrijlaten. Martijn van Helvert wil Lale Gül vrijlaten. Mai Spijkers wil Lale Gül vrijlaten. Fred Teeven wil Lale Gül vrijlaten. Rabbijn Awraham Soetendorp wil Lale Gül vrijlaten. Pieter Waterdrinker wil Lale Gül vrijlaten. Lilian Marijnissen wil Lale Gül vrijlaten. Bert Bakker wil Lale Gül vrijlaten. Oliver van Loo wil Lale Gül vrijlaten. Pieter Omtzigt wil Lale Gül vrijlaten. Ruben L. Oppenheimer wil Lale Gül vrijlaten. Jasper van Dijk wil Lale Gül vrijlaten. Dave Ensberg wil Lale Gül vrijlaten. Dilan Yeşilgöz-Zegerius wil Lale Gül vrijlaten. Bente Becker wil Lale Gül vrijlaten. Boris Dittrich wil Lale Gül vrijlaten. Ad van der Helm wil Lale Gül vrijlaten. Chantal Suissa-Runne wil Lale Gül vrijlaten. Aylin Bilic wil Lale Gül vrijlaten. Esther Voet wil Lale Gül vrijlaten. Tinkebell wil Lale Gül vrijlaten. Rob Hoogland wil Lale Gül vrijlaten. Roderick Veelo wil Lale Gül vrijlaten. Shirin Musa wil Lale Gül vrijlaten. Ebru Umar wil Lale Gül vrijlaten. Peter Middendorp wil Lale Gül vrijlaten. Daniel Lohues wil Lale Gül vrijlaten. Reinier van Dantzig wil Lale Gül vrijlaten. Nausicaa Marbe wil Lale Gül vrijlaten. Diederik Smit wil Lale Gül vrijlaten. Anna Drijver wil Lale Gül vrijlaten. Eddy Terstall wil Lale Gül vrijlaten. Yesim Candan wil Lale Gül vrijlaten. Han ten Broeke wil Lale Gül vrijlaten. Sharon Gesthuizen wil Lale Gül vrijlaten. Geerten Waling wil Lale Gül vrijlaten. Renske Leijten wil Lale Gül vrijlaten. Kim van Keken wil Lale Gül vrijlaten. Fatma Ozgumus wil Lale Gül vrijlaten. Claudia de Breij wil Lale Gül vrijlaten. En Attje Kuiken wil Lale Gül vrijlaten.

Nou.

Dan gaan we dat regelen.

Tekst manifest

Vrijheid is in Nederland vanzelfsprekend. Een mensenrecht, onvervreemdbaar.

In Nederland maken we onze eigen keuzes. Bepalen we zelf hoe we willen leven, en met wie. Wat we willen zeggen, en hoe. Vrijheid hoef je niet te verdienen, je hebt het als je in dit land woont. Ongeacht je achtergrond, je afkomst, je levensovertuiging.

Ook Lale Gül. Ik ga leven, heet haar boek. Over een Nederlandse vrouw die kiest voor de vrijheid die ze heeft. Bedreiging, intimidatie, uitsluiting uit de gemeenschap werd haar deel.

Dat is onverteerbaar. Dat moet veranderen.

Lale Gül verdient onze steun. Hardop en zonder compromis. Ze verdient veiligheid en het recht om zich uit te spreken. In haar eigen verrassende woorden. Wie haar dat ontzegt verdient een duidelijk signaal: zo doen we dat hier niet.

Want het is veel te stil. De verkiezingscampagne gaat over het minimumloon, het klimaat, de zorg. Maar niet over de vrijheid die zo fundamenteel is in ons land. Te vanzelfsprekend?

We willen toch niemand laten vallen? Doorpakken? Samen sterker verder? We willen geen racisme, we willen meer vrouwen, meer inclusie en diversiteit.

Lale verdient het te gaan leven zoals zij dat wil. Ondubbelzinnig. Dus laten we dat uitspreken, vaststellen, verdedigen, ervoor opkomen. Duidelijk maken dat we aan haar kant staan, dat vrijheid ook geldt als je uit een onvrije omgeving komt.

We staan niet toe dat enkelingen in onze samenleving het gemeenschapsgevoel aantasten door hun intolerantie. De hardheid van de harten van mensen zullen we bestrijden door onze armen om Lale heen te slaan.