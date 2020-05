Het is misschien terecht als iemand een keer waarschuwt voor dit type nieuwsberichten. Volgens de een valt dat wel mee, dit moet je zien als 'bruggenbouwen' of 'werken aan verbinding' en 'integratie'. Weer een ander zegt dat de NOS aan het radicaliseren is.



Nou, radicaliseren wil ik het nog niet noemen, maar met dit soort berichten word in ieder geval de discriminatie of ongelijke behandeling van vrouwen als 'normaal' gepresenteerd. Hoe ging het ook weer? 'Niet normaal maken, wat niet normaal is', toch?

En wie dat ene OIC rapport kent, weet dat dit nieuwsbericht een van de vele doelen dient die beschreven zijn in een rapport van ISESCO (een dochterorganisatie van de OIC) en ik citeer letterlijk:

"... The great media transformations ... have a large influence on Muslims living outside the Islamic World. ... be they written of audiovisual. Through these different media channels, the west conveys all its thought, values and principles to ... Muslim communities and minorities who fall onder the influence of western media programmes and channels. Such media is full of corrupt thoughts and ideas that propagate the culture of violence, libertinism and delinquency. This favours the spread of western social and cultural principles and ways of conduct among young Muslim generations as a result of imitation and simulation.



The western cultural model being imposed on Muslim children ... requires a complete and exhaustive planning to immunize Muslims in western countries against the media invasion and promote the efforts of Islamic cultural associations and centres in spreading immunizing education and quidance to counter the negative influence of western media."



Zien de mensen de doelen? De plannen?

"... a complete and exhaustive planning to immunize Muslims in western countries against the [western] media invasion ... spreading immunizing education and quidance ... the negative influence of western media."

Zien jullie ook hoe tegen 'ons', het 'westen', aangekeken word?

"... western media ... is full of corrupt thoughts and ideas ... culture of violence, libertinism and delinquency. This favours the spread of western social and cultural principles ... among young Muslim generations ... negative influence of western media."

Bron: 'The strategy for islamic cultural action outside the islamic world' van ISESCO.

Ja, ja. Wij, in het westen zijn libertijns, hebben een cultuur van geweld, en bla bla bla ... hier in het westen is alles slecht. De mensen in het westen zijn slecht. En de media al helemaal. Eigenlijk is gewoon alles en iedereen in het westen slecht.



Maar de discriminatie, ongelijke behandeling, schending van mensenrechten ... zolang het maar gebeurt in de naam van een geloof ... dat is goed. Dat is cultuur! Dat is traditie! Dat is beter! Beter dan de cultuur van die corrupte niet-moslim westerlingen, die samen met mannen en vrouwen eten, en met hun 'culture of violence'.

Dat ... dat lijkt de ware boodschap van het NOS artikel. En ik denk niet dat dat soort NOS nieuwsberichten van Nederland een mooier land maken. Integendeel. Dat soort nieuwsberichten geeft denk ik veel meer de lezers als boodschap dat we dingen normaal moeten gaan vinden, die niet normaal zijn.