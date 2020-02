Qua keiharde actie in de aanpak van samenleving verziekend salafisme moet je niks verwachten van dit schijnproces (want de belangrijkste gifmengers zijn niet genodigd door de commissie), maar dat neemt niet weg dat we wel de hele week allerlei goed geïnformeerde mensen (agenda) hardop gaan horen zeggen hoe problematisch de radicale islam en de groei van het salafisme in Nederland zijn. Zoals op dit moment, met het verhoor van Dick Schoof, die zelf ook al zijn hele carrière met dubbele tong slist maar tegelijkertijd ook weet hoe erg het echt is. En erg is het. Jammer dat het met deze enquete wel wat duidelijker zal worden, maar verder tot niets zal leiden. Want in Nederland denken we dat we met eindeloos babbelen over existentiële uitdagingen een mantel der liefde kunnen breien waar we met ons allen veilig onder weg kunnen kruipen tot het probleem vanzelf overwaait. Voor wie niet live kan kijken, Niels Rigter doet citaten uit de zaal.

Update: Schoof is klaar. “De veiligheid van Nederland staat niet acuut onder druk maar op langere termijn is er wel degelijk gevaar.” Pauze tot 13u, dan terreurdeskundige Ronald Sandee (veelbelovend).

Waarom nog enquetes houden als ze er zelf open over zijn?