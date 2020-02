:

"De Koerden doen dat goed."

André Seebregts vindt van niet:

"Advocaat André Seebregts, die een groot deel van de vrouwen bijstaat, heeft zorgen over de Koerdische plannen. ,,Ik ben afgelopen zomer zelf bij de rechtbank daar geweest en daar kan nu geen proces worden gevoerd naar onze maatstaven. Er is geen sprake van het horen van getuigen of bijstand van een advocaat. In 15 minuten is een zaak klaar en berecht.”

"Naar onze maatstaven''...... nee, hebben die smerige IS ratten zich daar al die jaren gedragen in overeenstemming met 'onze maatstaven'? Die smerige ratten beroepen zich nu opeens allemaal op het feit dat ze Nederlands 'staatsburger' - of Belgisch, of Brits, of Frans, of Australisch, etc - zijn, en dat hun mensenrechten niet gerespecteerd worden. Ik zou zeggen: fuck you, smerige ratten, jullie hebben echt al jullie - westerse - rechten verspeeld; de Koerdische, of Syrische, of Iraakse rechten zijn goed genoeg voor jullie.