Zo gaat het binnen de vvd. Als er reputaties kunnen sneuvelen en carrières op omvallen staan, weegt het landsbelang plots wat minder zwaar op de prioriteitenweegschaal dan de goede naam van je amice. Want wat is het geval? In 2016 stuurde waarnemend burgemeester van Eindhoven Staf Depla, op verzoek van scheidend burgemeester Rob van Gijzel, een brandbrief aan de MinJus - destijds kasteelkluns Ard van der Steur. Van Gijzel maakte zich zorgen over de geldstromen van het salafistische spookhuis Al-Fourqaan. "Rob van Gijzel worstelde als PvdA-burgemeester met de vraag hoe radicalisering in Eindhoven te voorkomen was. Hij verbood de komst van omstreden buitenlandse gastsprekers naar de Al-Fourqaan. Hij vroeg zich toen al af: waar haalt de moskee zijn geld vandaan en kan en moet de overheid hier iets aan doen? Vlak voor zijn aftreden stuurt hij de minister een brandbrief waarin hij om een onderzoek vraagt."

Die brief werd gericht aan DRIE ministers, omdat Eindhoven in de kou stond, compleet werd genegeerd door Den Haag en men geen idee had bij welke instantie ze moesten zijn. "Het valt mij op dat de veiligheids- en adviserende instanties, zoals de NCTV en de AIVD, zich zeer terughoudend opstellen, afspraken afzeggen en geen enkele reactie geven op eerder gestuurde brieven. Als gemeente verkrijgen wij noch informatie, noch hebben we voldoende handelingsperspectief", zo luidde een passage in de brief. Intussen wisselde het ambt in Eindhoven: vvd'er John Jorritsma werd de nieuwe burra. Dat kwam Ard van der Steur effetjes goed uit, want hij was het niet eens met de brief en de kritiek op zijn diensten en hij 'kon Kamervragen niet gebruiken'.

Volslagen klungel Van der Steur had immers genoeg scherven te lijmen: de geënsceneerde krantenfoto van Volkert van der Graaf en het verkeerd inlichten van de Kamer, zijn rol in het ontslag van MH17-onderzoeker Maat en natuurlijk het gedoe rond de Teevendeal. En dus werd partijgenoot Jorritsma gebeld, hup brief ingetrokken, want als Jorritsma mag kiezen tussen nationale veiligheid en zijn partijgenoot kiest hij voor zijn partijgenoot. Zogenaamd omdat er 'afspraken' waren gemaakt. "Tevens is overeengekomen dat er geen noodzaak was voor de brief en dat deze daarmee als niet verzonden beschouwd kon worden", schrijft de huidige MinJus, Ferd Grapperhaus. Ja kom nou. Ondertussen vergat Jorritsma voorganger Van Gijzel in te lichten en vergat hij ook de gemeenteraad in te lichten. Lekkere burgemeester ben je dan.

Enfin, als dat ministerie van Justitie en Veiligheid er niet is om de vrede en veiligheid te bewaren en te bewaken maar slechts om het belang van de poppetjes te dienen, in casu het hachje te redden van een bewindspersoon. Wat zijn we dan in godsnaam aan het doen in dit land? Nou ja, gelukkig is er VERDER HELEMAAL NIKS AAN DE HAND OP HET MINISTERIE. En weet u wie nou ook een rol speelde in deze zaak rond de Al-Fourqaanmoskee, bij de NCTV (die van 'afspraken afzeggen en geen enkele reactie geven') en straks als topambtenaar op Justitie & Veiligheid? DICK SCHOOF. Haha. Wat een klucht.