Wat ik nog het ergste vind is dat we qua ambtenaren Inmiddels echt niet meer zo veel verschillen van een Gemiddeld land onder de evenaar. En eigenlijk doet dat heel vele pijn. Want was dat niet wat ons altijd onderscheidde? Waar we op konden bouwen als er mensen waren die het slechter met ons voorhadden. Het individu dat beschermt wordt door de staat. En dat lijkt nu verdwenen. De staat beschermt niet meer, maar schermt af. De kloof wordt groter en groter en het vertrouwen verdwijnt veel te snel. Wat we allemaal zelf zien en voelen wordt in alle oprechtheid en toonaard ontkend. En dat vond ik eigenlijk nog fijn ook. Zie je wel, dacht ik vaak, ik zit ernaast. Ik zie het te extreem of te zwart/wit. En nu besef ik dat de regering van het land waar ik van houdt, de mensen waarop ik heb gestemd en die ik vertrouwde, mij keihard hebben laten vallen. Noem me naïef, Noem me ter goeder trouw. Maar het doet gewoon echt pijn. Dit tij moet worden gekeerd, voordat het vertrouwen onherstelbaar beschadigd is. En het ergste... ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Ik kan het niet alleen, maar kan ook niet via het kiesstelsel aan de bel trekken zolang wegkijkers het daar vanuit hun bestuurlijke ivoren toren, alles naar hun eigen hand zetten. Ik maak me zorgen... en dat heb ik nooit eerder gedaan... wat te doen???? Iemand realistische en vreedzame ideeën? Ik hoor ze graag. Een bezorgde vader en burger.