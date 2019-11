We vonden vrouwen altijd al hele ingewikkelde wezens en we zijn niet te beroerd om toe te geven dat we altijd een beetje een moeizame relatie met ze hebben gehad. Bloggers en hun digitale wandje zijn evolutionair nou eenmaal niet zo ver verwijderd van cro-magnons en een grotwand. Maar we moeten wel zeggen dat de vierde golf van feminisme ons ook overspoelt met een verwarring die je echt niet alleen aan ons onwetende gender kunt wijten. Zo lezen we in De Azaanbode het relaas van een mevrouw die op basis van een paar ontmoetingen tot de conclusie is gekomen dat uithuwelijking van jonge vrouwen aan mannen echt niet per se achterhaalde, geforceerde, vrijheidsberovende en tot-slaaf-makende culturele criminaliteit is: een gearrangeerd huwelijk is zo gek nog niet, beweert de welgestelde dame uit een vrij en welvarend land, die zichzelf kennelijk heeft uitgehuwelijkt aan de achterlijkheid. Of is gecorrigeerd worden op achterhaalde denkbeelden ook weer zo'n wit privilege van het patriarchaat, waar wij ons niet aan mogen branden? In dat geval horen we graag van de oorverdovend stille feministen wat ze van deze tamelijk vrouwonvriendelijke opvatting vinden. Van De Volkskrant zelf hoeven we in ieder geen progressieve respons te verwachten, want die vragen zich één artikel lager af of er nog wel op camera gedronken mag worden in vakantiewoningen in warme landen. Sja. Wij weten het ook niet meer, en we hebben nog een rotswand vol te kliederen, maar klik vooral door naar Femmes for Freedom voor vrouwen met het juiste antwoord.