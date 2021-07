Hee. Jij daar. Naamloze barman. Doe ons en onze anonieme vrienden alhier een pilsbier. Het eerste rondje is voor een niet nader te noemen donor vanavond, want het was ons het weekje wel. Een beetje verkoeling van een frispilse versnapering, in de luwte van dit digitale watergat, hebben we wel verdiend. En wie 'we' zijn, weet u zelf wel, dat hoeven we niet bij elkaar te koekelen. Wat voor je het weet, zit er een of andere huilstruik van het Openbaar Ministerie bij staatspersbureau Op1 in een onweersproken en eenzijdige persconfrèrentie te jeremiëren dat het allemaal de schuld is van [niet nader te noemen serieus-satirische nieuws- en actualiteitenwebsite] dat reaguurders en overige niet bij N, A & W bekende leden van de burgersamenleving hun internetaansluiting gebruiken om openbaar vindbare informatie die het Openbaar Ministerie verzuimt te delen, van het internet af vissen en al uit de anonimiteit van de grote hoop te halen. Want bij het OM is het 1973 (en in het Dagblad van het Noorden trouwens ook). Sja. Wat op Mallorca gebeurt, blijft niet altijd op Mallorca. En wat op LinkedIn staat, is niet altijd waar. Maar wat in het Stamcafé gebeurt, blijft wel in het Stamcafé. Zolang je maar niet zorgt dat je beroemd wordt.

Overigens en geheel terzijde willen wij hier bij het scheiden van de komkommerloze julimaand graag van de gelegenheid gebruik maken om te erkennen dat we de afgelopen tijd bijzonder vaak met ons donatiecentenbakje hebben staan rammelen en een fikse stapel lidmaatschapsformulieren bij de deur hebben gelegd. Dat komt omdat dit enerzijds weken zijn waarin we veel tractie krijgen met onze vrije als ook onverveerde nieuwsgaring, maar anderzijds ook met luid blaffende overheidinstanties én andere (veel grotere) mediamachines te maken krijgen die ons het roze mondje willen snoeren. En we danken iedereen die lid werd dan wel doneerde, dat u zulks niet laat gebeuren. Uw steunbetuigingen zijn geweldig, uw geld is onbetaalbaar. (In reactie op verzoeken via de mail: directe donaties kunnen op NL96BUNQ2032113902.) Aan iedereen die al gedoneerd heeft of lid is, vragen we enig begrip voor de herhaalde verzoeken. Binnenkort komt er ongetwijfeld weer een periode met wat minder bemmende Wob-scoops, rellende relletjes en daaruit voortvloeiende muilkorfpogingen van ondankbaar chagrijnige justitieministeries en corporate mediahuizen, en dan zullen we vanzelf wat bescheidener bedelen. We kennen onze plek, soort van. Vanavond is die plek zoals te doen gebruikelijk: aan de bar van het Stamcafé. OBER, PILSBIER!