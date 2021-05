Chroom-6 en andere zware metaal verbindingen zijn per definitie giftig voor organismen, goed dat men er de nadruk op legt er niet mee in direct contact te komen, chemische bewerking van verflagen met zuren kan zorgen voor een uitgebreide variatie aan giftige chemische verbindingen die via huid en inademing hun toxische werking te hebben op organismen, er worden nog steeds vele tientallen zo niet meer chemische verbindingen/moleculen synthetisch vervaardigd of ontdekt dagelijks naast de nanotechnologie waarvan de toxiciteit en/of schadelijkheid op korte termijn misschien niet is vast te stellen maar waarvan we over enige jaren pas horen wat voor effect het heeft of kan hebben op organismen. De aanwezigheid van nano stoffen in de diepste regionen van een lichaam beginnen de laatste jaren pas inzichtelijk te worden waarvan de uiteindelijke effecten ervan nog volkomen onduidelijk zijn op de werking van zaken als hersenen, zenuwen, levercellen etcetera.