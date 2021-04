"verjoeg uit onze wateren"



Je bedoelt, ze niet de doortocht versperde, waardoor ze nu in de zwarte zee zijn, als onderdeel van de amfibische aanvalsmacht voor het aanstaande lente offensief in Oekraïne? Die marine?



Wat mij persoonlijk overigens een rotzorg zou zijn, ware het niet dat we de kans lopen om erin gezogen te worden, wegens onze imperialistische bemoeienis in de oude sovjetrussische achtertuin. Waar we als verstandige burgerij, niet in de laatste plaats met dank aan de inzet van dit weplok, toch echt NJET tegen hadden gezegd.