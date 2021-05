Ik zie eigenlijk niet in waarom defensie uberhaupt nog nodig is. Tegen wie moeten we ons verdedigen dan? Noord Afrikanen zijn en masse welkom hier, de EU is reeds de baas, er is geen vrijheid meer in Nederland, maar Medische apartheid, enz, enz. De regering in NL is corrupter dan bv. in Italie (zie veranderen wet om Grapperhaus uit de wind te houden), zie de belangenverstrengelingen van het OMT, zie hoe MinVWS even 9,1 miljard wegpist aan corruptie. Het onderwijs is afgegleden naar marginaal, de zorg schiet ernstig tekort, het millieu wordt grondig verpest door bomenkap en millieuidiotie onder het mom van biomassacentrales.

Enige reden waarom in nog in NL woon is voor mijn kinderen. Die zijn hier gewend, spreken de taal etc.

Maar ik zou niet in zien waarom we dit nog zouden willen verdedigen. Het is al wegegeven corrupt en kapot. En Defensie heeft werkloos staan toekijken terwijl dat gebeurde.