We gaan niet naar Turkije deze meivakantie. We gaan niet naar Spanje deze meivakantie. We gaan niet naar IJsland deze meivakantie. En we gaan zelfs niet naar Ierland deze meivakantie. We gaan helemaal nergens heen. En we weten het inmiddels, want Hugo de Jonge heeft het al heel erg vaak gezegd: dat komt allemaal door gedrag. Het gedrag van ons kabinet welteverstaan, dat maar niet opschiet met vaccineren en samen met Ursufaal von der Leyen vaccins inkocht alsof ER GEEN WERELDWIJDE PANDEMIE MET DESASTREUZE GEVOLGEN VOOR DE ECONOMIE aan de gang is. En dan is er ook nog het gedrag van iedereen die afgelopen woensdag toch weer bij het vvd-kruisje heeft getekend. Eigen schuld. Dikke bult. Dikke lul. Drie bier. Het terras is open in het Stamcafé. Proost.

GEDRAG