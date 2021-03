: het aantal besmettingen per 100.000 in Brazilië ligt ruim 60% hoger dan in Nederland, het aantal doden per 100.000 ruim 35%. Met een volledig open economie.

Je kunt dus stellen dat de zorg in Brazilië slechter is dan hier. Dat is ook niet zo moeilijk.. de algehele levensstandaard is dat ook.

Of die 35% doden extra in Brazilië uiteindelijk erger is, is nog niet bekend. Bij ons zal nog een uitgestelde zorg piek komen waar je de rillingen van krijgt en die nog wel eens schadelijker kan worden dan Corona zelf...