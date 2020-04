De tering overwonnen, een aflevering van Andere Tijden:



Oorspronkelijk een ziekte die veel bij koeien voorkwam, de zogenaamde parelziekte.

Door het drinken van ongepasteuriseerde melk raakten veel boerengezinnen besmet. De slechte leefomstandigheden- grote gezinnen woonden in kleine en vochtige boerderijen- zorgden voor een verminderde weerstand. In de steden was de huisvesting zo mogelijk nog slechter door de grote bevolkings-trek vanuit het platteland. Veel arbeiders kwamen in kleine, donkere en slecht geventileerde woningen terecht.

De medische wereld had op de snel opkomende en zeer besmettelijke ziektes zoals cholera en tuberculose simpelweg geen antwoord. Over tuberculose bestonden ook veel misvattingen. Omdat de ziekte vaak binnen dezelfde familie voorkwam, dacht men dat de ziekte erfelijk was. De notie dat het om een besmettelijke ziekte zou kunnen gaan bestond toen nog niet.

Door het ontbreken van kennis ontstond rond 1900 het beeld van ‘de tering’ als romantische modeziekte met als beeld de wegterende kunstenaar. Veel bekende dichters en kunstenaars zoals Molière, Kafka, Goethe en Chopin leden aan de ziekte. Alexandre Dumas schreef in zijn memoires zelfs dat iedereen die meetelde in de literatuur teringachtig was: ‘Het behoorde tot de goede vorm om na elke hevige emotie wat bloed op te geven en voor het dertigste levensjaar te sterven’.

De ontdekking van de tuberkelbacil in 1882 door Robert Koch was een doorbraak. Hiermee werd de oorzaak van de ziekte bekend. Koch kwam al snel na zijn ontdekking met ‘oud-tuberculine’, een extract van dode tuberkelbacteriën. Het middel bleek echter niet te werken, soms werkte zelfs averechts. Later kreeg het middel toch nog een functie: door middel van de Mantouxtest kan met tuberculine worden aangetoond of iemand in aanraking is geweest met tuberculose.