Eind oktober las u hier op GeenStijl over die hele rare houtkachel fijnstof-test van MilieuCentraal. In vier uur tijd zou er 28 gram fijnstof vrijkomen bij het stoken van een houtkachel. Een weckpotje per avond! Allemaal heel dramatisch enzo voor de volksgezondheid. Er werden door MilieuCentraal (een "kuch" onafhankelijke overheidsorganisatie, gespecialiseerd in bemoeien en betuttelen) Youtube-filmpjes gemaakt met kinderen, en het weckpotje met fijnstof mocht mee naar de talkshowtafel van Humberto (RTL). Die "28 gram fijnstof" ging een eigen leven leiden op de overtik-nieuwssites en bij de bijkans militante anti-houtrooklobby (lees: de slimmemeter energiemaffia die 900.000+ klanten erbij wil hebben). De onderzoeksredactie van GeenStijl keek eens goed naar de gebruikte methode om het fijnstof te meten, en ontdekte dat er bij de test gestookt werd met Douglas-hout. Hetwelk behoorlijk idioot is, want Nederland stookt geen Douglas-hout.

Dit stond er:

Uit het onderzoek van MilieuCentraal:

"Er is bij het stoken gebruik gemaakt van Douglas hout dat twee jaar gedroogd is. Dit hout is voor alle metingen gebruikt zodat hierin geen verschil kan optreden tussen de verschillende kachels. In het rapport is terug te vinden hoe het hout is gebruikt tijdens het stoken."