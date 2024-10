Boude stelling vorige week bij Humberto RTL Talkshow. Een mevrouw van MilieuCentraal (= een KUCH onafhankelijke door de overheid betaalde overheidsorganisatie die zaakjes regelt voor de overheid) beweerde dat een avondje stoken (4 uur) goed was voor 28 gram fijnstof. Verbouwereerde gezichtjes aan de babbeltafel, Humberto die een dirtyface doet, en in het bijbehorende tv-spotje mogen de kindertjes viesbah zeggen tegen een.... weckpotje met fijnstof. De onderzoeksredactie van GeenStijl is eens wat dieper in Het Onderzoek van MilieuCentraal gedoken, en kwam iets SCHRIKBARENDS tegen. Namelijk: de gebruikte houtsoort bij de fijnstof-test van MilieuCentraal. Ja, dan krijg je wel heel makkelijk een weckpotje fijnstof vol. Kortom, die hele campagne " Eerlijk over houtstook " kan de kachel in. Wegens niet eerlijk.

Een open haard of houtkachel kan voor flinke gezondheidsklachten zorgen, vertelt kinderlongarts Ismé de Kleer. Reden voor haar en Milieu Centraal om vandaag de noodklok te luiden: 'Houtrook is één en al gif.' #HUMBERTO pic.twitter.com/hLkX6qJxVI

Uit het onderzoek van MilieuCentraal:

"Er is bij het stoken gebruik gemaakt van Douglas hout dat twee jaar gedroogd is. Dit hout is voor alle metingen gebruikt zodat hierin geen verschil kan optreden tussen de verschillende kachels. In het rapport is terug te vinden hoe het hout is gebruikt tijdens het stoken."

Douglas. Teringjantje douglas. Douglas, de Ronald Molendijk onder het haardhout. DOUGLAS! Naaldhout WTF? Welke mafklapper bij MilieuCentraal flikkert DOUGLAS in een houtkachel? Oké, Wij kunnen u nu wel uitleggen waarom douglas eigenlijk ONGESCHIKT is, maar dat laten we over aan twee partijen die er verstand van hebben: een schoorsteenveger en een houtfabrikant.

====

Naaldhout

Naaldhout (dennen, spar) wordt vaak als minderwaardig brandhout gezien.

Door het hars in het hout geeft het veel rook en aanslag (creosoot) in de schoorsteen. Toch zijn er hele regio’s waar zonder problemen uitsluitend met naaldhout wordt verwarmd (Canada, delen van Scandinavië, Oostenrijk, Duitsland) De rook en de problemen met het hars treden eigenlijk alleen op bij een lage verbrandingstemperatuur, dus is niet geschikt in de openhaard, maar wel in de houtkachel. Indien het hout droog genoeg is en de kachel heet wordt gestookt, zullen de harsen in het hout volledig verbranden. Het hars fungeert hierbij als brandstof waardoor je snel een heet vuur krijgt.

(Noot van de redactie: In Zweden zijn ze STRENG. Daar heb je schoorsteencontrole.)

====

Ondanks de voordelen, brengt douglas haardhout ook verschillende nadelen met zich mee:

Brandduur en warmteafgifte

Vochtgehalte en rookontwikkeling

Duurzaamheid en levensduur

Kwaliteit en consistentie

Hoewel deze houtsoort zijn voordelen heeft, met name op het gebied van beschikbaarheid en kosten, zijn er ook belangrijke nadelen waar rekening mee gehouden moet worden. Het is belangrijk om alle aspecten na te gaan en af te wegen wat het beste past bij jouw specifieke behoeften en omstandigheden.

Als je op zoek bent naar haardhout dat minder rookt, een langere brandduur heeft en meer consistentie biedt in prestaties, kunnen hardhoutsoorten zoals eiken of beuken een betere keuze zijn.