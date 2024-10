Consuminderen. Kent u die uitdrukking? Het is linksambtenaars, en de bedoeling is dat u minder minder geld spendeert aan boodschappen, huisraad, energie, kleding, meuk, spullen. Want dat is duurzaam. De onderzoeksredactie van GeenStijl heeft eens uitgezocht HOEVEEL domeinnamen de overheidsorganisatie Milieu Centraal heeft geconsumeerd. Milieu Centraal is een irritant aanwezige overheidsorganisatie die u uittentreuren vertelt hoe u moet leven en foponderzoeken faciliteert door waardeloos stookhout in testkachels te stoken & en dan ZIE JE WEL FIJNSTOF roeptoetert. Het is werkelijk schrikbarend hoeveel belastinggeld hier door Milieu Centraal aan domeinnamen wordt verbrand. Ze kopen er wekelijks 2/3! Kost een paar van uw taxpoetcenten, datacenters en IJsselmeer-koelwater. Maar dan heb je ook niks. Klik & huiver. Na de break, mazzelkontjes.