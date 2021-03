We zijn nog even het slaapzand uit de ogen aan het wrijven na een godsgruwelijke prachtnacht. Die slappe NOS naaide er met z'n miljoen voltijdsequivalenten stijlloos uit, maar wij maakten nog wél en u keek nog, en het was zo fantastisch als het rode potlood in je broek. Die Maurice, dat is dus een machine. Tom Staal, dat is ook een machine. Van Rossem is een machine. Sywert is een machine. Theodor is een machine. Hans is een machine. Ronaldo is een machine. Dennis met z'n Pokémon-collectie is een machine. En achter de schermen was het een GEOLIEDE machine, met bier, bitterballen en een bankslaper. U kunt het HIERO allemaal terugherbekijkleven, met hieronder uw politieke contract voor de komende vier jaar, in de definitieve prognose van het ANP. Mevrouw Kaag mag van de tafel afdalen naar de stoel, Freak Jansen heeft ons nog stééds niet de beloofde 'vrijheid' gegeven (tik tok het is al 18 maart) en Jesse Klaver ligt doormidden getjakt aan de voet van een megaturbine, samen met Kauthar, dat schrijf je trouwens met de -th van THIAO. Voorts krijgen we JA21 en Volt als nieuwkomers in de kamer, de coup van Erdogan is afgewend met een overheerlijke minus 1 en we zoeken ons al een uur zwart-wit naar die zogenaamde zetel van BIJ1. Dank allemaal, wij draaien ons nog een keer om.

vvd: 36 (+3)

D66: 24 (+5)

PVV: 17 (-3)

CDA: 15 (-4)

PvdA: 9 (0)

SP: 9 (-5)

FvD: 8 (+6)

GroenLinks: 7 (-7)

Dierenboel: 6 (+1)

ChristenUnie: 5 (0)

JA21: 4 (+4)

Volt: 3 (+3)

SGP: 3 (0)

AK-Partij: 2 (-1)