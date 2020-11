Ja we weten heus wel dat de regenboogagenda een tikkeltje te dramatisch doorgedramd wordt het afgelopen jaar/de laatste jaren. We kennen tevens een heleboel homo's die er ook doodmoe van worden en dat snappen we wel. Als op iedere sneeuwvlok een eenhoorn geschroefd moet worden en alle media zich door de morele wasstraat van regenboogkleuren laten trekken, wordt het ook wel een beetje vermoeiend allemaal. Het is niet dat ieder individu aan z'n seksuele identiteit twijfelt, of zich alleen maar daarlangs profileert.

MAAR. En hier komt een hele dikke MAARRR.

Dat een kleine, hardnekkige en bij tijd en wijle agressieve lobby van sidneysmeets- of bij1-geaarde gekkies voor begrijpelijk chagrijn van opgedrongen agenda's, neemt natuurlijk niet weg dat we in dit land geen mensen uitsluiten, ontkennen of verwerpen om hun seksuele geaardheid en voorkeuren en dat is precies wat gristenfundi Arie Slob in zijn machtspositie als minister wél stond te schmieren en smiechten, godverdomme. Het was politiek niet handig om hardop te zeggen wat ie wél intrinsiek vindt. Mag ie vinden als mens, want wie zegt dat je 2020 moet denken als je liever met je kop in de middeleeuwen blijft. Maar maakt 'm dat geschikt als onderwijsminister?

En dan staan we gewoon weer eens lekker aan de zijde van Tim 'doe es lief mailen' Hofman of Rob 'Hee Arie zie ik daar twee verschillende maatbekers miswijn' Jetten en Lodewijk 'Laat ik het maar voorzichtig zeggen' Asscher en de rest van die Kamermeerderheid om tamelijk stellig te verkondigen dat Artikel 23 net zo relikwieus alsook kwestieus is als het Oude Testament, dat het mag branden in het vagevuur en dat een minister van Dit Land, met Deze Grondwet, nooit of te nimmer de interpretatie van de vermeende opvattingen van zijn wolkfiguurtje boven de vrijheid & gelijke rechten van onzekere pubers, seksueel ontluikende jongmensen en andersgeaarde scholieren mag stellen. Alsof het anno 2020 nog steeds niet moeilijk genoeg is om als poot, pot, nicht, flikker, bicurieus, befbehoeftige, scharenslijper, rugridder, regenboogrukker of HOE JE HET OOK WIL/MOET/MAG/XER/HUR/DUR noemen uit de kast, kleedkamer of het klaslokaal te komen. Daarom voor straf vanavond alleen Sneeuwwitjes, shandy en 0.0 en héél misschien, als strenge hoofdmeester minister niet kijkt, een slokje Boswandeling of een shotje Feigling. Taste the rainbow. En stop Arie Slob. Einde PREEK.

*Pan/zoom naar het grotere plaatje*

KEY RACE ALERT

Onderwijs. Best belangrijk, wel