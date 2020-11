Nou nou wat een 'verbijstering' om de uitspraken van de superheteroseksueel Arie Slob (we durven te stellen dat Arie Slob zó hard heteroseksueel is dat hij zelfs nog nooit pik heeft gezien), die heeft gefatwa'd dat scholen homoseksualiteit 'gewoon' mogen afkeuren. De leuke advocaat Sébas Diekstra en de stomme advocaat Sidney Smeets helemaal over de thee, de Robbies en de Jesses gratuit verontwaardigd en op Twitter iedereen en z'n Tim Hofman als door de bliksem getroffen. Allemaal het zand van de Olijfberg in de ogen. Verblind door die continue prietpraat over het gezin denken ze dat Gertje Segers de hele dag met z'n familie op het strand staat te proberen de zee te splijten, en dan 's avonds weer piepers vreten met z'n allen, sjonge jonge wat gezellig. Dan hebben we nieuws voor iedereen: het is de ChristenUnie. Dit is Arie Slob. De slogan is: 'Geef geloof een stem'. Ze doen biddend hun werk. Álle standpunten zijn geïnspireerd op God en de Bijbel: "De ChristenUnie neemt de Bijbel als leidraad. Zij erkennen Gods heerschappij over het staatkundig leven, de overheid is door God gegeven."

En ja, dat soort relifundamentalisme past niet meer bij Nederland in 2020 - hoewel we ons in 2020 helemaal nergens meer over verbazen - en zou zeker van scholen verstoten moeten worden en ja, het is goed en terecht dat er ophef is over de uitspraken van een MINISTER (= man met macht) van de club van dichtgetikte eikels die denken dat ze gods woord in jongelingen moeten stampen. Want als een minister al niet meer een veilige omgeving kan bieden aan mensen aan wie hij een veilige omgeving moet bieden, om het feit dat hij ze zelf verwerpt, is het einde wel zoek. Stem op de ChristenUnie en je krijgt dichtgetikte lullen. Mag Artikel 23 nou eindelijk eens in het vagevuur?