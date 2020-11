Wanneer las je voor het laatst een document van de Rijksoverheid, van een ambtenaar of een politicus, dat zowel volstrekt begrijpelijk als oprecht boeiend bleek? Misschien wel nooit. Nou wij hebben er eentje voor je: het position paper van Pieter Omtzigt, dat hij inleverde "ten behoeve van de parlementaire onderzoekscommissie uitvoeringdiensten", voor wie hij maandag verscheen in een hoorzitting. En dat leverde (binnen de kaders van maatpakken, steriele zaaltjes en immer licht onuitstaanbare politieke hoffelijkheid) luid knetterend vuurwerk op.

Want onze overheidsmachine is vastgelopen. Compleet op slot. Niks werkt zoals het hoort, niemand neemt verantwoordelijkheid of krijgt de juiste verantwoordelijkheid toegewezen en het toeslagendrama bewijst dat burgers beginnen te bezwijken onder (wan)bestuur en (wan)beleid. Om van de groteske verspillingen van belastinggeld nog maar te zwijgen. Pieter Omtzigt zelf erkent in zijn paper: "Het duurt gewoon een paar jaar om de regering goed te kunnen controleren. Of misschien moet ik gewoon zeggen: het heeft mij een aantal jaren gekost om te begrijpen hoe ik dat een beetje effectiever kon doen." Inmiddels heeft hij de ogen open, de rug gerecht en het hart op de tong en dat levert voornoemd vuurwerk op. He does not hold back en dat is waarom de vvd (al een decennium lang de grootste emmer zand in de machine) hem zo vreest.

Wij zagen onszelf een spiegeltje voorgehouden bij het tussenkopje 'Veel media zijn in Nederland weinig geïnteresseerd in wetgeving maar wel zeer geïnteresseerd in een leuke podcast of een sappige rel' en ondanks dat Omtzigt daarbij niet zozeer doelt op faux-serieuze satireblogs maar "alle media, ook de media die zichzelf betitelen als kwaliteitsmedia", voelen we ons toch een beetje aangesproken, en daarmee licht verplicht om u dit belangrijke onderwerp voor te leggen. Echt waar, dat position paper (pdf) is zeer lezenswaardig, het uur hierboven beter (en sowieso belangrijker) dan S02 van The Mandalorian. In bredere zin vertellen we u: hou die Omtzigt in de gaten. Want de running mate van Hugo de Jonge is aan zijn eigen revolutionaire run bezig. Niet om meer macht te verwerven, maar om als hoofdmonteur de raar ratelende Rijksoverheidmachine weer aan het rollen te krijgen. In dienst van de échte bestuurder: u, de kiezer.

Conclusie: lees dat paper.