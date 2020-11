In New Zeeland is het lockdown veel effectiever want het is een eiland. Er is wel wat contact, maar dat kun je beperken.

Als in heel Europa iedereen tegelijk 10 dagen binnenblijft deel je me daar toch een klap uit... want geen verspreiding meer.

Of de VS en Canada tegelijk of zo.

Lukt nooit. Iedereen denkt aan z'n eigen vrijheid,

En daardoor heeft iedereen er last van, vreemd genoeg.

Beetje Adam Smith, maar dan precies andersom.

Of iedere