Het probleem speelt zich af in de randstad en dan met name de grote steden, met een beetje Hengelooo, Almelooo en Enschedeeee. Waarom dan landelijke maatregelen?

Het is allemaal zinloos als je niet overschakelt op thuisonderwijs voor in ieder geval de komende 3 weken (blijven de ouders ook meteen meer thuiswerken) en alle snotneuzen gewoon bij elkaar in de klas laat zitten.

Verder graag wat communicatie hoe we mensen Nederlands gaan leren op een voldoende nivo, ze leren wat een virus is en wat quarantaine en isolatie zijn.

En waarom nu pas? Nu de ziekenhuizen in de Randstad alleen nog functioneren dankzij de ziekenhuizen in het Noorden en Oosten. Wat is 't plan om de 3e golf te voorkomen? Alles op een of meerdere vaccins? Of gaan we nu wel voor eliminatie, wat het beste is voor economie en gezondheidszorg.