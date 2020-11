Ik was jaren geleden eens gedetacheerd bij de IND als projectleider en werd wegwijs gemaakt in de gehele asielprocedure. Bij een aanmeldcentrum zag ik toen een afrikaan teneergeslagen bij de slagboom zitten, hij had zojuist te horen gekregen dat hij niet in aanmerking kwam om de asielprocedure in te gaan. Men vertelde me dat er zo ook vaak hele gezinnen met kleine kinderen de deur wordt gewezen, wat natuurlijk vaak hartverscheurende taferelen oplevert. Ik leerde daar toen wel dat de ambtenaren van de IND ook netjes en zorgvuldig met de asielzoekers omgaan, en zij zijn ook niet ongevoelig voor leed, maar er zijn wel regels die moeten worden gehanteerd.

Het is natuurlijk te begrijpen dat mensen teleurgesteld zijn als ze worden afgewezen, men kwam hier voor een doel en als dat niet lukt dan stort de toekomst die ze voor ogen hadden in. Echte vluchtelingen (waarvoor het vluchtelingenverdrag ooit bedoelt was) zien we hier eigenlijk nooit, het zijn allemaal mensen die simpelweg op zoek zijn naar een beter toekomstperspectief dan in hun land van herkomst (of het buurland waar ze eerder naar waren gevlucht). Ik kan er absoluut begrip voor opbrengen, in hun geval zou ik misschien hetzelfde doen. Ik gun iedereen een mooie toekomst, maar feit is dat we het ons als Nederland niet kunnen permitteren om tienduizenden mensen per jaar hier toe te laten (laat staan honderduizend). We kunnen het logistiek niet aan, er zijn niet genoeg huizen en werk, en het ondermijnt de verzorgingsstaat. Dus worden er ook mensen afgewezen, helaas! Maar goed, ik kan niet over dit ene individuele geval oordelen.