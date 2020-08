:

Je zegt dat je geen verlichte moslim bent, maar dat ben je dus wel. Er zijn genoeg overleveringen die betrekking hebben op het LHBTQIETC. Wat voorbeelden;

Narrated Ibn 'Abbas: The Prophet cursed effeminate men and those women who assume the similitude (manners) of men. He also said, "Turn them out of your houses." He turned out such-and-such person out, and 'Umar turned out such-and-such person.

Narated By Abdullah ibn Abbas : The Prophet (peace be upon him) said: If you find anyone doing as Lot's people did, KILL THE ONE WHO DOES IT, and the one to whom it is done.

Narrated AbuHurayrah: The Apostle of Allah (peace be upon him) cursed the man who dressed like a woman and the woman who dressed like a man.

Fijn dat jij vrienden bent met homoseksuelen, maar hoe letterlijk neem jij de islamitsiche teksten?