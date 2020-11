Les geschiedenis op een Vlaamse katholieke school ergens eind jaren 80, Het ging over het byzantijnse rijk en de val daarvan. Haia Sofia kwam oa ter sprake. en het expliciete verbod van Moslims om de profeet op welke manier dan ook af te beelden. Of het nu om een cartoon gaat, of een foto die je zou nemen in de hel of een zelfportret. Het is verboten om de profeet af te beelden.

Daar gaat het dus over, over een godsdienstig standpunt. Waar ook geen ruimte voor discusie over is. Aangezien wat in het boek staat heilig is.

Het komt steeds op hetzelfde neer, als het in hun boekje staat, dan is het shit, want je kan er zelf niet over praten. Dan spreken ze een Fatwa uit en mogen ze je kop eraf snijden.

Onze Christen in het pannel nam daar ook nog een levensgevaarlijk standpunt in, het bekeren van een moslim naar een niet moslim is ook een halsmisdrijf volgens hun boekje. Als hij niet oppast heeft hij binnenkort ook beveiliging nodig. Die gasten zijn levensgevaarlijk en horen hier niet thuis.