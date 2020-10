Ah, bruiloftsgasten..en vervente massaBBQ-ers!

Dat de ziekenhuizen het nu niet aankunnen is omdat die achterlijk app iedereen die in aanraking is geweest met een besmet persoon...tja in een ziekenhuis... naar huis stuurt of nadat ze 'positief' testen op 1 molecuul meteen tien dagen opgehokt moeten zitten.

Ook al zat er een raam tussen jou als verpleger en de positief geteste persoon; naar huis!

En uiteraard heeft onze zorgzame slapjanusregering niets voorbereidt voor dit seizoen, niets geen noodruimtes klaargemaakt, nee hoor, alles moet nu nog bedacht worden en uitgevoerd.

Maar ondertussen wel 500 bruiloftsgasten per week binnenharken, want diversiteit!!

Daarbij word ik onderhand onwel van al dat gekjank over 'mensuh die de taal niet sprekuh' die blijkbaar volkomen onwetend zijn over Covid, nadat de hele wereld er dagelijk al maanden mee te maken heeft en het er gvd alleen nog maar over gaat, in elke taal is er neit eens aan te onkomen, al doe je je best.

Maar nee, niet de allochtonen hier hoor, die zijn vlg onze regering zo debiel, dat die nog helegaar niet in de gaten hebben wat er gaande is, "Covid? Nooit van gehoord, is dat halal!"

Dat is gewoon natuurlijke selectie zoals de natuur het bedoeld heeft.