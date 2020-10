Er kantelt iets. We citeren maar even de Stoperabode, want zelfs die kan er na het VERNIETIGENDE ONDERZOEK van de commissie-Boin niet omheen: Femke Halsema en de andere twee hoekjes van de Amsterdamse handhavingstriangel hebben keihard gefaald bij de Black Lives Matter demonstratie op de Dam.

"Drie onafhankelijke onderzoekers kraken de manier waarop burgemeester Femke Halsema, politiebaas Frank Paauw en toenmalig hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink de demonstratie tegen politiegeweld hebben begeleid. Juist omdat er in Amsterdam zoveel ervaring is met demonstraties, zo’n 1500 per jaar, werd te makkelijk gedacht over dit protest, concluderen hoogleraar Arjen Boin, voormalig officier van justitie Kitty Nooy en oud-burgemeester Peter van der Velden. Bovendien werden de door corona aangescherpte richtlijnen, die betrokkenheid van de GGD voorschrijven of de termijn waarop een demonstratie aangemeld moet worden, voor deze demonstratie terzijde geschoven. Ook had niemand van tevoren bedacht wat er moest gebeuren als de demonstranten zich niet aan de afstandsregels zouden houden. “Met de wijsheid van achteraf kunnen we stellen dat een vorm van collectieve passiviteit overheerste op die mooie tweede pinksterdag.”"

Au au au au au au. En dan ook nog een potje liegen over de communicatie. In een normaal bestuurde gemeente zou een burgemeester nu echt een probleem hebben. Femke mag Willy wel even een bedankje sturen voor het inpikken van het nieuwsmomentje. Screenshots na de breek.

Femke faalt

Iedereen faalt

Koekoek

Hee kijk nou

Loog Femke nou alweer?

Driehoek besloot: we gaan samen liegen

'Nederland Wordt Beter' als betrouwbaar te boek, ze krijgen immers subsidie

Joe.

Lekker professioneel

Stop eens met appen, Femke!