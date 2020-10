Ondertussen vanavond tijdens het spoeddebat in Haarlem,

De GL wethouder en de burgemeester gingen het gesprek met Osenga aan. Ze vroegen of de rapper spijt had van de rap waarin hij bezong dat de Holocaust minder slachtoffers kende dan het Nederlandse slavernijverleden. Ja had de sollicitant gezegd en ze geloofden hem op zijn woord.

Hebben de twee bestuurders gevraagd of er meer boven water kon komen dan die veroordeling en de uiterst ernstige verwijzing naar de Holocaust vroegen raadsleden. Nee dat hebben we hem niet gevraagd. Heeft u er op enig moment over gedacht gezien zijn criminele verleden de raad daar vertrouwelijk over te informeren? Nee dat is niet overwogen. Met de kennis van nu zou ik het anders doen zei de wethouder in diverse toonaarden. Achteraf gezien betreur ik dat we niet diepgravend op hem hebben gezocht. Achteraf gezien hadden we hem steviger moeten bevragen. Achteraf gezien was er bij mij sprake van een blinde vlek.

bron: HD