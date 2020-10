Automotive Nederland stond weer eens in de fik de voorbije dagen, maar alle camera's stonden uit en in 'de politiek' heeft het sowieso geen prioriteit dus u mag met z'n allen weer eens lekker DOORLOPEN omdat uw auto is afgebrand. Het veiligheidsgevoel is tijdelijk weg op de volgende plekken: in Gaza Hengelo kon een auto naar de schroot door een MOLOTOVCOCKTAIL, in Ensenada Enschede staat de teller inmiddels op 41, in Guadalajara Groesbeek was het raak, in Caracas aan het Apeldoorns kanaal gingen 3 auto's in vlammen op, in Tijuana Arnhem is het al meerdere dagen op rij carnaval en ook in Zacatecas Zwartsluis brandde een auto uit. Reeds in 2010 (!) stelden Cörüz en Van Toorenburg (CDA) vragen aan Fredje 'bus' Teeven koning van de lach: "Zou een landelijke aanpak van autobranden uitkomst kunnen bieden, nu in de afgelopen maanden over het land verspreid ongeveer 150 auto’s in brand gestoken zijn?" Fredje: "Blabla vooralsnog acht ik deze maatregelen voldoende." JA, HET, GAAT, BEST, LEKKER, MET, DIE, MAATREGELEN!