Ochtendritueel. Wakker. Koffie. Poepen. Teletekst 101, 601, 801. Krantj... o nee haha geen krantje. En dan als de wiedeweerga naar alarmeringen.nl om te kijken waar er nu weer auto's zijn afgebrand. Hadden we natuurlijk al een jaarlijks feesttopic over maar nu RTV Oost het ook heeft ontdekt blijven we niet achter voor een gezellig follow-upje. In 2019 liefst 291 auto's afgebrand in Overijssel. Dat rekent onze afdeling Ingewikkelde Mathematiek eventjes haarfijn uit: 291 delen door 365 = 0,79726027 auto's per dag. Afronden naar boven = 1 en dus gaat er IEDERE DAG EEN AUTO IN VLAMMEN OP IN OVERIJSSEL. Kunnen we ons allemaal heel druk gaan maken om stikstof enzo, maar als de échte problemen van deze tijd niet worden aangepakt zullen we altijd een derdewereldland blijven. Een soort Zweden, zeg maar.