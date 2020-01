Nederland gefeliciteerd! De voorspelling van de GeenStijl Onderbuikredactie wordt keihard gestaafd door de loeihete cijfers van Alarmeringen.nl, onze favoriete alarmeringensite voor als we zelf weer eens geen zin hebben om te koken. Nog nooit waren er in Nederland zoveel autobranden als in 2019, namelijk 5155. Nou ja, in 2018 waren er 5574 autobranden maar dat is minder dan 5155 en als u dat niet gelooft dan gaat u het zelf maar narekenen bij het RIVM. Er waren autobranden in Amsterdam er waren autobranden in Den Haag er waren autobranden in Enschede er waren autobranden in Maarssen er waren autobranden in Kessel er waren autobranden in Oud-Beijerland er waren autobranden in Didam er waren autobranden in Zuilichem en er waren autobranden in Hardinxveld-Giessendam (KLIK VOOR KAART). Dit gaat zo niet langer. Tijd voor een autobrandenverbod. Of durft de politiek weer eens niet soms?