In 2018 is het aantal autobranden in heel Nederland met meer dan een kwart toegenomen tot ruim 5500. In diverse plaatsen kan worden gesproken van een explosieve groei.

De teller voor 2018 kwam uit op 5574 autobranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering is verzonden, zo blijkt uit data van Alarmeringen.nl . Het aantal autobranden ligt hiermee 27 procent hoger dan de 4389 meldingen die in 2017 werden verzonden. Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn in deze dataset zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten.

In de provincie Utrecht was de stijging het grootst. Hier steeg het aantal autobranden met 50 procent tot bijna 500. Die stijging verbleekt echter met de enorme relatieve stijging van het aantal autobranden in plaatsen als Sneek, Borne en Diepenveen. Deze plaatsen telden in 2018 respectievelijk 11, 10 en 9 autobranden, terwijl dat in de drie plaatsen in 2017 slechts 1 was. De meeste autobranden werden geteld in de grote steden, waarbij Amsterdam met 299 aan kop gaat. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam (241), Den Haag (197), Utrecht (175) en Eindhoven (112).

Het zoals gezegd enorm onvolprezen Alarmeringen.nl bestaat sinds 2004, en omvat de grootste database met 112 meldingen van Nederland. Alarmeringen.nl, voor als u echt zin heeft in een goede dosis alarmeringen van hoge kwaliteit!