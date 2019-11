Opnieuw autobranden in Oss. Ook Alblasserdam opgeschrikt door autobranden. Twee autobranden in Den Bosch. Zevende autobrand in korte tijd Apeldoorn. De autobrand in Deventer was de twaalfde in zes weken tijd. Vijfde autobrand in Stadskanaal. Twee auto's in brand in Culemborg. Lange reeks autobranden in Nijmegen. En dan nóg een nachtelijke autobrand in Nijmegen. Vuurwolk bij autobrand in Maastricht. Autobrand in stromende regen Arnhem. Auto uitgebrand op een oprit in Borculo. Autobrand in Winschoten. Autobrand in Eindhoven, kannetje met benzine gevonden. Autobrand in Huizen. Fikse autobrand in Zevenaar. Tweede nachtelijke autobrand in vier dagen tijd in Leiden. Autobrand in Breda. Auto volledig uitgebrand in Den Helder. Vriezenveen. Emmen. Pijnacker. Heerhugowaard. Bilthoven. Breukelen. Veghel. Bruchem. Tilburg. Enschede. Grave. Groningen. Bergen op Zoom. Oeffelt.

We zijn even gestopt met tellen - dit is allemaal van de laatste paar weken.

Pyromanen? Jeugdgroepen?? Jeroen??? De Volksbrand???? Genocide op alle auto's die harder dan 100 km/h kunnen????? Spontaneous combustion van Tesla's?????? Terugkeerders??????? Radicale PvdA'ers (mwoah, die zijn juist goed in het heilige vuur doven, red.)???????? Overbodige vluchtauto's????????? GroenLinks-milities?????????? De Fietsersbond?????????? Sharon Dijksma????????????