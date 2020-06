Hallo hier is uw nieuwsdienst met de hete cijfers van het weekend! Terwijl de scheerlijnen van de grondvesten van Nederland nog maar eens worden aangesnoerd met het oog op de coronademonstraties vonden (en vinden) elders in den lande de wekelijkse autobranden plaats - zoals ieder weekend de voorbije jaren. Overheid doet NIETS. In een van de autobrandhoofdsteden van Europa, Eindhoven, ging vanzelfsprekend weer een auto in vlammen op - politie sluit brandstichting niet uit -, in Den Haag was het als gebruikelijk weer carnaval - over de oorzaak van de brand is niets bekend - en in Nijmegen konden de verkoolde overblijfselen van vier auto's bijeen worden geveegd - de oorzaak is vooralsnog niet duidelijk. Het is weer reuzegezellig, dan worden alle andere autobranden nog verzameld door de nieuwsdiensten en dan moet de nacht van zondag op maandag nog komen. De prioriteiten liggen al jaren ergens anders, maar zou het niet een keer tijd zijn wat mankracht in te zetten om dit 'kleine leed' te tackelen?

UPDATE: "Het gaat maar door"; nu ook motoren in de fik