Zelfs je stoepkrijt is al niet meer veilig voor de wouten. Iets anders. Deze mensen moeten voor een tribunaal verschijnen. Het betreft vijf Democratische gouverneurs waaronder Andrew Cuomo uit New York. Hun policy heeft ervoor gezorgd dat vele duizenden onnodig zijn gestorven aan corona. Ze hielden zich duidelijk niet aan de richtlijnen.

'Rep. Steve Scalise questions Dem governors on decision to send coronavirus patients to nursing homes'

"The decision of several governors to essentially mandate COVID positive patients go back to their nursing homes ended up being a death sentence," Scalise said in a briefing for the House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis. "New York has suffered 6,318 deaths in nursing homes. New Jersey, 6,327. Compare that to Florida -- a retirement state -- 1,454. On a per capita basis, nursing homes deaths in New York are 500 percent higher than Florida and New Jersey is 1,120 percent higher than Florida."

www.foxnews.com/politics/scalise-gove...