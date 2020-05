Het begint zo langzamerhand een flink spektakel te worden, de strijd om De Verschroeide Motorkap, de prijs voor de Autobrandhoofstad van Nederland! Hier geen gedoe over wedstrijden zonder publiek, u kijkt gewoon af en toe op internet om te zien of er in uw plaats weer eens een auto heeft verloren van de lucifer. Knappe koploper van 2020: AMSTERDAM! Terwijl Femke Halsema zich heel druk maakt om toeristen en kotsende Italianen - die er momenteel toch niet zijn - brandde in Amsterdam-Noord voor de zeventiende keer in 2020 een auto uit. En wel een Toyota Prius, dat zijn dubbele punten voor de pyromaan, wegens een wagen voor totale winnaars. AT5 is maar gestopt met de berichtgeving want het is niet meer bij te houden.

Een van de dappere achtervolgers van Amsterdam, het vurige Epe op de Veluwe, slaat een inhaalslag: vijf autobranden in twee weken! Heel erg knap Epe, ga zo door. Ook in de top van het klassement: Alkmaar, met in een week tijd twee autobranden in dezelfde straat. En als ze in Alkmaar toevallig naast de titel grijpen, stappen ze gewoon naar een overkoepelend orgaan om op die manier alsnog het kampioenschap op te eisen. Leer ons Alkmaar kennen. Bij outsider Nijmegen vliegt vrijwel iedere week een auto in de fik en voormalig landskampioen Apeldoorn had zelfs al een eigen GeenStijl-topic. Die in Purmerend moeten echt een beetje beter hun best doen willen ze promoveren naar de Autobrand Ereklasse, al is vijf auto's in anderhalf jaar tijd aan het Zuivelpad (waarschuwing: parkeer uw auto NIET aan het Zuivelpad te Purmerend) wel een fraaie score. Purmerend is koploper van de tweede divisie, de Keuken Kampioen Autobrand Divisie. Andere gevaarlijke kandidaat voor de titel in de Ereklasse: Arnhem natuurlijk, met vrijwel iedere nacht een autobrand, publiekslieveling Eindhoven en natuurlijk het door tegenstanders gehate Culemborg - Culemborg speelt vals want daar heeft men "jongeren".

Sjonge jonge megaspannend zeg, de Autobrand Ereklasse, welk dorp of welke stad gaat er aan het einde van het jaar met de beker vandoor? Of zouden al die autobranden in den lande misschien een keertje prioriteit worden bij politie & politiek?