Er was een autobrand in 's-Graveland, er was een autobrand in Weert, er was een autobrand in Maassluis, er was een autobrand in Rotterdam, er was een autobrand in Amsterdam, er was de gebruikelijke autobrand in Heiloo, er was weer eens een autobrand in Zeist, er was een autobrand in Assen, er was een autobrand in Apeldoorn en een mevrouw die naar buiten spurtte kreeg vanuit een flat ook nog eens een bloempot op het hoofd gegooid. Het lijkt wel de Donald Duck, maar het is de bittere realiteit, week in week uit, en de slachtoffers zitten niet alleen met een gefrituurde auto maar ook met de gebakken peren. Wanneer stopt deze waanzin.