Er waait een gure wind door het autobrandendebat. Door de onmacht om autobranden effectief aan te pakken, lijken we juist door te schieten naar het tegenovergestelde. Maar méér bestrijding, méér wetten, méér repressie en méér stoere taal gaat het verschil niet maken. Vandaag de dag lijken overheden helaas nog altijd blind voor dat inzicht. Vannacht in Gelderland ACHT auto's in de fik. Vier in Nijmegen. Drie in Arnhem. Een in Ede. Daarom zeggen wij: kies voor een gereguleerde autobrandenmarkt. Zie mensen die auto's in de fik zetten niet als criminelen. En werk internationaal samen, want autobrandencriminaliteit houdt zich niet aan landsgrenzen. Wij roepen de overheid op de waarheid onder ogen te zien. Een autobrandvrije wereld is een utopie. Was getekend, heel veel mensen die niemand kent & iedereen van Zwaluw Lucifers.