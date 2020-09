Het overboord-gooi-beleid van dit kabinet loopt tegen zijn grenzen aan.

Was al zo met de invoering van de WMO: kabinet: we gaan dit doen, gemeente mocht het het zelf lekker uitzoeken met zorgclubjes of instellingen.

Was al zo met de energietransitie: kabinet: we gaan het zo doen, gemeente mocht het lekker zelf uit vogelen met de Regionale Energie Transitie.

Nu Corona: kabinet: we gaan het zo doen, rest van Nederland: euhm, wacht even...