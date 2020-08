Dat was even schrikken vorige week vrijdag. Terwijl onze GGD's lekker enthousiast uitstraalden dat ze overal klaar voor waren, kondigden ze in Amsterdam en Rotterdam aan dat het bron- en contactonderzoek werd beperkt. Minister de Jonge zei daar woensdag over: "Natuurlijk is dat een onaangename verrassing, ook omdat je dan ontdekt dat het opschalingsplan niet heeft gewerkt met de snelheid waarmee het had moeten werken."

Wie schetst onze verbazing als we in NRC lezen dat het ministerie van VWS al op 23 julo wist dat de GGD in Rotterdam de coronapiek niet meer aankon. "In het memo van 23 juli, in bezit van NRC, stond dat het aantal besmettingen zo snel opliep dat het contactonderzoek niet meer volgens de „landelijke standaarden” uitgevoerd kon worden. Bij een verdere stijging van de besmettingen zou het goed uitvoeren van dat onderzoek „niet realistisch” zijn. De GGD gaf aan dat dit grote gevolgen kon hebben voor de strategie om een nieuwe golf van het coronavirus te voorkomen: „Het indameffect is daarmee niet meer voldoende.” De GGD waarschuwde ook dat „het werkelijk aantal patiënten zeer waarschijnlijk flink hoger is dan het aantal geteste patiënten”."

Bij het ministerie van VWS zaten ze er gelukkig meteen bovenop. "De passage over het bron- en contactonderzoek heeft op dat moment niet geleid tot verdere acties." Nou ja, behalve dan de actie van minister Hugo de Jonge die in de Tweede Kamer exponentiële en lineaire groei door elkaar haalde. Je zou willen dat er eens iemand wegrende van zijn ministerspost. Of lukt dat niet op die dure schoenen?

Schuld van Gee... eh... de GGD!

Hee Hugo, een challenge!