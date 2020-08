@Zbrodj | 07-08-20 | 13:52: Zweden heeft een forse informele lockdown, dat vergeet iedereen. "During the months of March to early June, all shops were practically empty, people stopped dining with friends, and families stopped seeing even their closest relatives," Furberg told MedPage Today. "A lock-down could not have been more effective. Handwashing, excessive use of hand sanitizers, and staying home at the first sign of a cold became the new normal very quickly." www.medpagetoday.com/infectiousdiseas...

Geen killervirus?! Nederland zag ondanks een lockdown een verdubbeling in mortaliteit. Andere landen zagen dat ook en kwamen zelfs in problemen met lijkbezorging, begraven en cremeren. Onder welke steen leef jij?!

De meeste zorgen heb ik over het aantal mensen dat hierdoor invalide wordt. Want het RIVM komt niet eens met cijfers over mensen die na thuis uitzieken, zonder ziekenhuiszorg NOOIT meer aan het werk kunnen. Dat noemen ze een mild geval, en zo lang jij die niet kent, denk je dat het niet bestaat. www.youtube.com/watch?v=GCmoWbjvODM

Droom maar lekker verder.