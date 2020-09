Hugo de Jonge, gisteren:

"Uiteindelijk is er echt maar één ding dat telt, dat is gedrag. Maar één ding. En als het gedrag altijd volmaakt zou zijn hoef je helemaal geen maatregelen te treffen. Dan is het gewoon gedrag."

GeenStijl-mailert, vandaag:

"Beste redactie,

Gister (ma 28-09) heb ik een afspraak gemaakt voor een coronatest. Ik woon in Arnhem maar ik kon pas donderdag terecht in Nijmegen, zicht op plekken in Arnhem of Velp was er nog niet. Zojuist heb ik geprobeerd de coronatestlijn geprobeerd te bellen om te kijken of ik mijn afspraak kan vervroegen en i.v.m. vervoer naar Arnhem of Velp kon verplaatsen.

Na 18 minuten in de wacht te hebben gestaan werd ik doorverbonden naar een medewerkster die overduidelijk niet doorhad dat ze iemand aan de lijn had. Ik heb zeker 12 minuten mee kunnen luisteren naar hoe ze serie zat te kijken (volgens mij ‘How I met your mother‘) en hoe ze met een ander het e.e.a. zat te bespreken over make-up(?)

Het gaat weer lekker bij de GGD’s! Het op korte termijn inplannen van een coronatest is vrijwel onmogelijk en dan krijg je ook nog dit te horen..."