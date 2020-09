Nou, daar gaan we. Fietsmeneer & Bloemschoen gaan de natie keihard toespreken. Want zo kon het niet langer natuurlijk. Naar de kroeg, bioscoop, stadion, familie, swingers club, all you can eat-restaurants en trouwerij. U, en studenten en migrantengemeenschappen in de G3 in het bijzonder, trok zich geen jota aan van de anderhalve metersamenleving. En daarom zit het hele land nu drie weken met de gebakken peren. Voorlopig Tijdelijk Concept Coronamaatregelen (beta) lekte vanmiddag al uit - nu eens niet via de gebaande mediapaden, maar via een rijksambtenaar die weer een nichtje had die een influencer kende. Maatregelen gaan morgen 18:00 uur in, dus u hebt nog 1 dag om voor drie weken boodschappen te doen. ProTip: Haal een extra proviandbewaardinges. Succes. Later meer.

LIVEBLOG 020: BM Halsema adviseert "dringend" mondkapjes

Update: Een Tweeluik

Overzicht nieuwe maatregelen

In het kort, dit zijn de nieuwe maatregelen die het kabinet bekend heeft gemaakt. De maatregelen gaan morgen om 18.00 uur in en gelden tot in elk geval na de herfstvakantie.

- maximaal vier mensen per gezelschap (ook thuis), tenzij het om een huishouden gaat;

- thuiswerken blijft de norm, werkgevers moeten dit handhaven. Locatie kan twee weken worden gesloten;

- registratie bij contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten;

- binnen maximaal dertig personen in een ruimte, buiten maximaal veertig;

- eet- en drinkgelegenheden krijgen inloopstop om 21.00 uur, sluiten om 22.00 uur;

- geen publiek bij sportwedstrijden (amateur en professioneel);

- karretje verplicht in de supermarkt;

- speciale tijden voor kwetsbare groepen in supermarkt.

OFFICIEEL