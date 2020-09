"niet een bio-wapen, maar een natuurlijke mutatie"

Citaat:"Notably, SARSCoV2 spike protein had the highest overall binding energy for human ACE2, greater than all the other tested species including bat, the postulated source of the virus."

Wat zegt u boerenverstand hierover? Stel dat een mens uit noodzaak zou moeten leren om net als een koe gras te eten en ons spijsverteringstelsel gaat zich daarop aanpassen. Wat verwacht je, gaan we eerst 2 magen ontwikkelen of meteen 4? Voor een meer passende analogie naar het coronavirus is het zelfs 5 magen. Virus was meteen vanaf het begin van de uitbraak beter aangepast aan mensen dan de oorspronkelijke gastheer. Vindt u dat niet een beetje vreemd?