Dag 6 en 7. Het tekort aan kattenvoer heb ik (al zeg ik het zelf) slim weten op te lossen. Ik bedacht me gisterochtend namelijk, dat de kat welbeschouwd van de kinderen is. Die hebben het beest vorig jaar uit het asiel gehaald. Dan moeten ze er ook maar voor zorgen, toch? Voorzien van een paar extra mondkapjes, een pompflesje handgel en een draagtas van de coöp gingen ze dus op weg naar de begane grond, voor de achtergelaten blikjes Felix en Sheeba. Het beest eet trouwens veel meer dan me lief is. Hij ziet er uit als een onschuldig katje, maar hij schijt als een losgeslagen tijger.

Bij afwezigheid van de kids wilde ik, voor het eerst deze week, weer eens wat quality-time doorbrengen met moeder de vrouw. Dat pakte echter nogal ongunstig uit. Ze was nukkig en chagrijnig omdat ik de kinderen liet opdraaien voor die gevaarlijke onderneming in de besmette bovenwereld. Toen ik probeerde uit te leggen dat hier tóch echt sprake was van een win-win-situatie (te weten: voor de kat en voor mijzelf) werd ze nog nijdiger. Er kwam werkelijk geen zinnig woord meer uit. Zo zie je maar, de dreigingen van het virus brengt het slechtste in de mens naar boven.

Niet lang daarna keerden de kinderen terug. Dat was prettig want hun terugkeer bood de nodige afleiding. Naast het kattenvoer had de jongste namelijk zijn chemie-experimenteerdoos mee teruggenomen. Hij ging direct aan de slag met z'n retortjes en de bunsenbrander. Ik probeerde hem wat af te remmen in z'n experimenten, maar voordat ik mijn punt kon maken gierde er al een reageerbuis, als een luid gillende keukenmeid op oudejaarsavond, door de kelder om zich daarna diep in de voorraad wc-papier te boren. De rollen vatte onmiddellijk vlam. Nadat het vuurtje geblust was bleek dat er maar liefst een hele eight-pack in vlammen was opgegaan!

Deze ongelukkige gebeurtenis was vanzelfsprekend wél een mooie aanleiding om weer eens wat ouderlijk gezag te tonen. Ik maande de jongen dan ook tot grotere voorzichtigheid. Tenslotte zou een flinke explosie of een onbedoeld zenuwgas in onze krappe kelderruimte nog wel eens rampzaliger kunnen uitpakken dan een corona-besmetting. “Ik weet wat ik doe, pappa, laat me nou, ik mag ook niks!” protesteerde hij. “Ik maak een vaccin tegen het covid!”. Er gebeuren natuurlijk wel gekkere dingen, maar dat laatste moest ik eerlijk gezegd nog zien. En zelfs áls hij er in zou slagen een werkend vaccin te ontwikkelen, dan konden we onszelf het reddende medicijn helemaal niet toedienen. Want bij mijn weten hadden we geen injectiespuiten tussen onze voorraden. Dus, tenzij het middel anaal kon worden ingebracht zouden de inspanningen van mijn zoon gedoemd zijn te mislukken.

Mijn oudste is een meid van 15. Ik heb nog niet veel over haar verteld, u kent haar dan ook niet zo goed. Ikzelf ken haar eigenlijk ook amper. Er is dan ook maar weinig over het kind te melden. Op het moment van dit schrijven zit ze ontevreden en onderuitgezakt tegen een stapel kant-en-klare Chili con Carne, voor in de magnetron, met haar inmiddels lege telefoon te friemelen. En maar mokken en klagen dat ze haar vriendinnen niet kan zien. Vriendinnen..? Ik denk dat er iets heel anders aan de hand is. Ik heb namelijk het idee dat ze stiekem verliefd is op Storm, een gast uit een klas hoger dan zij. Ik ken hem wel, dat ventje. Een ongunstig type, zo iemand die besmuikt gaat zitten grijnzen als je er een goed gesprek mee probeert te voeren. Stel je voor: hebben we maandenlang een wereldwijde pandemie overleeft en dan komt zij nog eens met die Storm aanzetten. Lieve help, het zal je maar gebeuren.

Soms denk ik weleens, was mijn jongste maar een kalmeringsmiddel aan het ontwikkelen, in plaats van een Covid19-vaccin...

(Wordt eventueel vervolgd)