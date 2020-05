Luchtvaart is geen zinloze industrie. Voorziet in een grote behoefte, zowel in vracht als passagiers (dat zijn niet alleen die vakantiegangers) want een heel groot deel van de bestemmingen is nauwelijks anders te bereiken. Bezorgt bovendien veel randbedrijven werkgelegenheid. RSV was te duur geworden en te specialistisch; schepen bouwen kan elders ook, en goedkoper.