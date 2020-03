Ik heb een beter idee. We voeren de Deugtaks in: iedereen die voor het opnemen van asielzoekers is betaalt, iedereen die er tegen is betaalt niet. En de gemeentes nemen dan asielzoekers op naar rato van het aantal voorstanders van asielopvang in NL en ver buiten de regio waar ze vandaan kwamen. Wel zo democratisch en eerlijk, de gevolgen en de kosten dragen van je beslissingen.

Kijken hoe groot het draagvlak blijft onder die schijnheiligen die de halve wereld een asielzoeker vinden en kennelijk te dom zijn om te kunnen rekenen wat dat gaat kosten als je ze allemaal hierheen haalt. Of wat de gevolgen zullen zijn voor woningnood, plantjes met stikstoffobie en broeikasuitstoot. En dan hebben we het nog niet eens over de maatschappelijke en culturele kosten of stijgende criminaliteitscijfers. Die mensen willen niet voor niets weg waar ze zaten, als ze al voor iets anders gevlucht zijn dan weinig geld, maar het probleem nemen ze mee.

De wet van communicerende vaten is de asielheiligen al helemaal onbekend. Zet de sluizen en de poorten tussen de Eerste en Derde Wereld open, met een groot bord boven de deur "Gratis geld" en mensen zullen blijven komen tot het niveau tot een gelijke grijze ellende gedaald is hier als daar. Maar i.i.g. zijn er dan heel veel mensen blij gemaakt met jouw geld. Beetje jammer dat ze er geen dankbaarheid voor terug zullen geven maar waarschijnlijk gaan rellen als er geen extraatjes meer te geven zijn vergeleken met thuis.