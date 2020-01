@vander F | 30-01-20 | 11:45:

Proxydata zijn niet hetzelfde als metingen. We meten pas structureel ca. 200 jaar. De vroegste structureel bijgehouden temperatuurdata is van 1760. De rest van de temperatuur- en klimaatgeschiedenis moet worden afgeleid uit graanprijzen, boomringen, ijskernen, sedimenten, migratiestromen van mens en dier etc. etc.

Grappig dat je de ijstijd noemt. Toen lag er ijs tot aan Deventer. Het hele jaar rond. Niet echt leefbaar. En toen het warmer werd, was het ook flink warmer. Uit die proxydata blijkt namelijk dat het in het Holoceen, vanaf 10.000 v.chr., veel warmer was dan nu. De kleine ijstijd van het Maunder minimum was de koudste periode van de afgelopen 12000 jaar. Het is tijdens de menselijke geschiedenis nooit kouder geweest. En alle culturen, alle beschavingen, hadden hun hoogtepunt tijdens hele warme periodes. En dat is ook logisch, want dan heb je mogelijk 2 oogsten per jaar. Dus overvloed van voedsel. En alle beschavingen en culturen storten in tijdens afkoeling van het klimaat.

En die hele periode van 12.000 jaar met extreme klimaatschommelingen was de concentratie CO2 ca. 300 ppm. En nu is het in 100 jaar tijd een half graadje warmer geworden (nog steeds kouder dan de hoge middeleeuwen, de Romeinse periode, de Helleense/Myceense, het Egyptische oude koninkrijk, het Minoische tijdperk, de Babylonische en Soemerisvhe beschaving. Denk je werkelijk dat dat halve graadje te wijten is aan CO2? Terwijl de klimaatgeschiedenis veel grotere schommelingen heeft met veel minder CO2?

En de snelheid van opwarming is niet uniek. Het is niet eens uniek voor de 20e eeuw. Er zijn 2 eerdere perioden in de 20e eeuw met een even snelle opwarming.

Dus nee, de snelheid van opwarming is niet ongekend. In feite is het klimaat van de afgelopen 120 jaar verbazingwekkend stabiel, met een gemiddelde mondiale temperatuur van de lage troposfeer van 14 graden Celsius. Een half graadje meer is werkelijk niet alarmerend. Je moet je meer zorgen maken over een mogelijke afkoeling van meer dan een graad, zoals tijdens de Spörer, Maunder en Dalton minima. De gevolgen daarvan zijn voor een moderne stedelijke maatschappij met Just in Time voedselvoorziening veel groter.

