Zijn er dingen in Nederland Kampioenenland die we NIET kunnen? Nou dan. We hebben nationale ophef over een bordje, een of andere penningmeester van een partijtje met twee zetels pakt de headlines, het hele land zit lekker onderuitgezakt met de pens vooruit naar wielrennen te kijken, ondertussen plaatsen allerlei knakkers het plaatje 'Zelfs In Mijn Anus Is Het Koeler' (zie na de klik) op de sociale media en dat allemaal omdat ons land record na record breekt dankzij temperaturen des doods. JA MENSEN, we hebben weer een TEMPERATUURRECORD DES DOODS. 41,7 motherfucking graden Celsius in het Gelderse Deelen, dat is 107 Fahrenheit gek! Allemaal met dank aan klimaatverandering. Dit land is ziek warm. Period.

UPDATE: NS dunt dienstregeling uit, op Schiphol staan een miljoenmiljard mensen in rijen des doods en het RIVM geeft een SMOGALARM des doods vanwege smog des doods. Zin in koud bier, nu.

UPDATE: Weerplaza callt valse bingo en weerwokey Gerrit Hiemstra callt live op de NOS ook valse bingo. Dat wordt een liedje zingen, makkers van de KNMI!

UPDATE: KNMI MELDT VALSE BINGO LIEDJE ZINGEN

UPDATE: 39,4, dat wel - opnieuw in Gilze-Rijen

Doe luchtige kleding aan svp